أصبح منتخب الكاميرون أول المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في أرضه، وذلك بعد الفوز العريض على منتخب إثيوبيا برباعية مقابل هدف.

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المنتخب الإثيوبي بالهدف الأول عبر اللاعب داودا هوتيسا في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل منتخب الأسود غير المروضة عبر اللاعب توكو إيكامبي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

الكاميرون تنتفض برباعية

وفي الشوط الثاني، كشر منتخب الأسود غير المروضة، عن أنيابه الهجومية ليُسجل هدفين عبر اللاعب فينسينت أبو بكر في الدقيقتين الـ53 والـ55.

وأضاف اللاعب توكو إيكاكبي رابع الأهداف لـ منتخب الكاميرون في الدقيقة الثامنة والستين.

وأصبح رصيد المنتخب المضيف 6 نقاط ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، بينما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند صفر من النقاط.