تتسم مباراة الهلال والفيصلي غدًا في بطولة كأس السوبر السعودي بالندية والإثارة، حيث يترقبها عشاق الكرة السعودية.

ويدخل نادي الهلال، المباراة متسلحًا بالتاريخ الذي يسانده في مواجهات الفيصلي في مختلف البطولات الكبرى.

ومنذ عام 2006 لعب الفريقان 32 مباراة في مختلف البطولات حيث فاز الهلال في 26 لقاء وكان التعادل حاضرًا في ست مناسبات.

الهلال يفوز في 7 مباريات أمام الفيصلي بالبطولات الكبرى:

وعلى مستوى مباريات الكؤوس لعب الفريقان 7 مباريات في بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد، حيث فاز الهلال بكل المواجهات.

وكان أول لقاء جمع بين الفريقين في مباريات الكؤوس كان في عام 2010 في كأس ولي العهد، حيث فاز الهلال على الفيصلي بهدفين لهدف.

وفي عام 2013 لعبا في ذات المسابقة في دور الأربعة، وفاز الهلال ليحقق اللقب في اللقاء النهائي على حساب النصر.

وفي عام 2011 لعب الهلال مع الفيصلي في كأس الملك ذهابًا وتأهل لنصف النهائي، ثم خرج أمام الاتحاد.

وفي عامي 2019 و 2020 لعب الفريقان مرتين في دور الـ16 وفاز فيهما الهلال في بطولة كأس الملك.

وكان الفيصلي سببًا مباشرًا في تتويج الهلال بلقب كأس الملك عام 2020 بعدما تأهل الهلال للنهائي وفاز على غريمه نادي النصر.

موعد مباراة السوبر السعودي:

وستنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.

وستنقل قناتا SSC 1 SD وSSC 1 HD مباراة السوبر السعودي.

وسبق لنادي الهلال أن تُوج بلقب السوبر مرتين عامي 2015 و2018.

وكان الهلال فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بينما فاز الفيصلي بلقب كأس الملك في مايو الماضي.