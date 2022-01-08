أعاد اللاعب محمد كنو بعد أزمة توقيعه لنادي النصر وتجديد عقده مع الهلال، إلى الأذهان مؤخرًا قضيتي الهلال والنصر بسبب التعاقد مع اللاعبين عوض خميس والحارس حسن العتيبي.

وكان الهلال أعلن عن تجديد العقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا أول أمس الخميس، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي، وفي فجر أمس الجمعة، كشف النصر أنه سيحصل على حقوقه القانونية جراء تفاجئه بتجديد الهلال لعقد اللاعب وهو حاصل على توقيعه.

قضية كنو تتكرر بعد 5 سنوات

ويبدو أن الأيام القليلة المقبلة، سوف تشهد صراعًا قانونيًا بين الهلال والنصر يُعيد إلى الأذهان، قصة تعاقد الهلال مع اللاعب عوض خميس، في عام 2017، حينما عقداً مع الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة، قبل أن يعلن رئيس النصر حينها الأمير فيصل بن تركي التجديد مع اللاعب لتنتهي القضية عبر الصلح ودياً مقابل إعادة النصر مبلغ الستة ملايين التي قدمها الهلال للاعب النصراوي الذي انتهى به المطاف في صفوف الرائد.

قضية مشابهة حدثت بين النصر والهلال مع بداية الألفية الجديدة، حيث وقع النصر مع حسن العتيبي حارس الهلال أنذاك، قبل أن ينتهي عقده مع الهلال، وفقًا لتصريحات العتيبي، وهو ما جعل لجنة الاحتراف تعتبره مخالفًا لتُبطل عقد النصر مع الحارس السابق وينجح الهلال في إبقائه في صفوفه بعد معركة قانونية قوية.

المخطئ يُحاسب

وكان الإعلامي تركي العجمة طالب بألا تمر قضية كنو والهلال والنصر مرور الكرام حيث قال أمس الجمعة في حلقة برنامج ” كورة روتانا” : ” الغلطان يشيل الليلة، وأتمنى ألا تنتهي بالتسوية”.