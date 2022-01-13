أعلن قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا، مساء اليوم الخميس، تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية، الأمير أندرو، من جميع الرتب العسكرية والرعاية الملكية، نظرًا لاتهامه في قضية اغتصاب.

وأوضح القصر في بيان أن الأمير أندرو جُرد أيضًا من صفته الملكية، ولن يتم الإشارة إليه بـ “صاحب السمو الملكي” حتى الآن، وسيدافع عن نفسه في قضية الاعتداء الجنسي بصفته مواطنًا عاديًا.

اتهامات باعتداءات جنسية

وتتهم سيدة أمريكية تدعى فرجينيا جوفري، الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي عليها في 3 مناسبات مختلفة، ورفعت قضية ضده أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، أكدت خلالها أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيًا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عامًا.

وقالت جوفري، التي كان اسمها في السابق فرجينيا روبرتس، في بيان “أُحمل الأمير أندرو المسؤولية عما فعله بي”.

وتابعت “أصحاب السلطة والمال ليسوا بمنأى عن تحمل مسؤولية أفعالهم.. أتمنى لو ترى الضحايا الأخريات أن بالإمكان ألا نعيش في صمت وخوف، واستعادة الحياة بالإفصاح وطلب العدالة”.

والأمير أندرو صاحب الـ61 عامًا، كان من أبرز الشخصيات ذات الصلة برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، الذي وجه إليه القضاء في نيويورك عام 2019 اتهامات باستغلال عشرات النساء والفتيات جنسيًا لصالح مسؤولين كبار.