حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي صفقة انتقال النجم البرازيلي كارلوس إدواردو إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كارلوس إدواردو أهلاوي

وأنهت الإدارة الأهلاوية إجراءات التعاقد مع كارلوس إدواردو رسميًا، حيث وقع عقدًا احترافيًا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم.

وجاء انضمام إدواردو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي شباب الأهلي الإماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد كارلوس إدواردو ثالث الصفقات الأهلاوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تم استعارة نجم نادي النصر أيمن يحيى حتى نهاية الموسم، بجانب التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إدواردو يحلم بتكرار التألق

ويطمح كارلوس إدواردو لتكرار تألقه في الملاعب السعودية بقميص النادي الأهلي، بعد خوضه تجربة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2018.

وخاض إدواردو صاحب الـ32 عامًا 147 مباراة مع الهلال، نجح في تسجيل 75 هدفًا، وصنع 18 آخرين، ولعب بعد ذلك بقميص شباب الأهلي، حيث شارك معه في 51 لقاء، وهز الشباك 15 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة.