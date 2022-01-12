وصل البرازيلي كارلوس إدواردو إلى جدة، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كارلوس إدواردو في جدة

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال كارلوس إدواردو في جدة، حيث ارتدى وشاح الراقي، وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية معه.

وأنهت الإدارة الأهلاوية إجراءات التعاقد مع إدواردو رسميًا، حيث وقع عقدًا احترافيًا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن شباب الأهلي الإماراتي.

إدواردو يحلم بتكرار التألق

ويطمح كارلوس إدواردو لتكرار تألقه في الملاعب السعودية بقميص النادي الأهلي، بعد خوضه تجربة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2018.

وخاض إدواردو صاحب الـ32 عامًا 147 مباراة مع الهلال، نجح في تسجيل 75 هدفًا، وصنع 18 آخرين، ولعب بعد ذلك بقميص شباب الأهلي، حيث شارك معه في 51 لقاء، وهز الشباك 15 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة.