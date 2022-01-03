ظهر هارون كمارا وكنوليدج موسونا بشكل مميز مع الاتحاد والطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينافسا على الأفضل في غرب آسيا لمنافسات شهر ديسمبر الماضي.

الأفضل في غرب آسيا لشهر ديسمبر:

وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات المحلية في غرب آسيا خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن تبدأ الجماهير في التصويت للأفضل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار كل من؛ كمارا “الاتحاد“، موسونا “الطائي”، عبدالله ديابي “الجزيرة الإماراتي”، ياسين البخيت “أم صلال القطري”، عبدالعزيز المقبالي “السيب العماني”، محمود المواس “الشرطة العراقي”، تامر صيام “شباب الخليل الفلسطيني” وشيب الخالدي “كاظمة الكويتي”.

وتختار الجماهير أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، وأهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع المنتخب.

كمارا وموسونا يتألقان:

وتحدث الآسيوي عن نجم العميد قائلًا: “قاد نجم فريق الاتحاد السعودي هارون كمارا فريقه إلى إنهاء القسم الأول من الدوري في صدارة الترتيب العام برصيد 32 نقطة بعد أن سجل هدفين في مرمى الاتفاق وهدف في شباك فريق الباطن ليكون من أبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة خلال الشهر الماضي”.

وعلق على لاعب فارس الشمال: “قاد لاعب فريق الطائي كنوليدج موسونا فريقه لتحقيق ثلاثة انتصارات في شهر ديسمبر حينما سجل هدفين في مرمى الفيصلي وهدف الفوز الثمين في شباك فريق الحزم ليتقدم الفريق إلى المركز الثامن على سلم الترتيب العام برصيد 19 نقطة”.