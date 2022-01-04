تألق البرازيلي إيغور كورونادو بشكل رائع مع الاتحاد خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو يتصدر قائمة الأكثر صناعة

ويتصدر كورونادو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع نجم فريق الفيحاء، بانايوتيس تاكتسيديس، يليه نجم نادي الرائد، أحمد الزين بـ6 أهداف، متساويًا مع الهلالي ماثيوس بيريرا.

ونجح نجم فريق ضمك، عبدالله العمار في صناعة 5 فرصة خلال الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أحرز 4 فرص كل من؛ ناصر الدوسري “الهلال”، ساندرو مانويل “التعاون”، إغزيان أليوسكي “الأهلي”، وثنائي الشباب هتان باهبري وإيغر بانيغا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الدور الأول، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 32 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، يليه الشباب بـ31 نقطة.

وتقدم النصر إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع ضمك، ثم الهلال في المركز الخامس بـ24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء والرائد، وحل الطائي ثامنًا برصيد 19 نقطة، يليه أبها بـ18 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 17 نقطة.

وجاء الفتح في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي والفيصلي، ثم التعاون برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة.