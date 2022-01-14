أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، داني كارفاخال بفيروس كورونا.

إصابة كارفاخال بفيروس كورونا

وأشار ريال مدريد في بيانه إلى أن كارفاخال لم يشارك في مران الفريق الأول لكرة القدم الجماعي اليوم، وسيغيب عن مواجهة أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض.

ويتواجد داني كارفاخال حاليًا في فندق معسكر فريقه ريال مدريد بالعاصمة الرياض، حيث يتبع الإجراءات الصحية المتبعة في السعودية، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وكان داني قد شارك بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 91، وشارك لوكاس فاسكيز بدلًا منه، في الكلاسيكو الإسباني الذي حسمه المرينغي في الأشواط الإضافية بنتيجة 3/2.

نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو قد نجح في تحويل تأخره بهدف ضد أتلتيكو مدريد إلى فوز بثنائية، ليواجه ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.