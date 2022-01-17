توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على نظيره أتلتيك بيلباو.

تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ12 في تاريخه.

وتواجد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بجانب عدد من المسؤولين في درة الملاعب لتتويج الفريقين في المباراة، حيث سلم لاعبي أتلتيك بيلباو ميداليات المركز الثاني، ومنح الذهب للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

وقبل بدء مراسم التتويج، تم تسليم نجم المرينغي، الكرواتي لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، بعد دوره في فوز الفريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الريال بطلًا لكأس السوبر الإسباني:

وانتهت مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو بفوز المرينغي بهدفين دون رد، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بالرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث نفدت التذاكر بالكامل، وحرص الحضور على رفع أعلام الفريقين وسط تشجيع لافت، ما منح اللاعبين دفعة معنوية؛ ليقدموا لقاء مميزًا.