وقع اللاعب مدالله العليان لنادي الاتحاد اليوم الأربعاء، حيث انضم للعميد قادمًا من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد صورًا من تعاقد العليان مع النادي بحضور أحمد كعكي نائب رئيس النادي.

تعليق مدالله العليان

وكتب مدالله عبر حسابه في “تويتر” بعد إتمام انتقاله للاتحاد: ” اليوم بانضمامي لعميد الأندية السعودية وواحد من كبار القارة الآسيوية نادي الاتحاد، بتاريخه البطولي وجماهيره العظيمة جمهور الذهب ورئيسه الأستاذ أنمار الحائلي وكافة مجلس إدارته والجهاز الفني ثقتهم الكبيرة فيني متمنيًا مع زملائي نجوم العميد مواصلة إنجازات كتيبة النمور”.

وأضاف مدالله: “أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والاحترام لنادي الهلال، ممثلًا في مجلس الإدارة بقيادة الرئيس الأستاذ فهد بن نافل، ورجالات الهلال وزملائي نجوم الهلال وجماهيره العظيمة على كل يوم قضيته معهم تحققت فيه كل الإنجازات الكروية العظيمة محليًا وخارجيًا”.

بطولات العليان مع الهلال

يذكر أن مدالله العليان كان عانى بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع الهلال رغم تتويجه بالعديد من البطولات مؤخرًا مثل السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.