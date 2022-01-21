حقق منتخب مالي فوزًا مهمًا على حساب منتخب موريتانيا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ملخص المباراة

وكان منتخب النسور المالية نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب هايدارا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وحاول منتخب موريتانيا العودة في المباراة، وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب موريتانيا بهدف دون مقابل.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، تمكن اللاعب إبراهيما كوني من إحراز الهدف الثاني للفريق المالي من ركلة جزاء.

وحاول منتخب موريتانيا الضغط بكل قوة لتقليص الفارق ولكن دون جدوى.

مواجهة قوية ضد غينيا الاستوائية

وانتهت المباراة بخسارة موريتانيا التي ودعت البطولة برصيد صفر من النقاط، بينما تأهل منتخب النسور متصدرًا المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب غينيا الاستوائية الأربعاء المقبل في دور ثمن النهائي للبطولة.