تُختتم مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيحاء والطائي في تمام الساعة الثالثة و 35 دقيقة عصرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الحزم والرائد وستكون في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

4 مباريات اليوم في الدوري السعودي

وقبل مباريات اليوم الجمعة، التي تُقام بين الباطن والهلال، التعاون والنصر وضمك ضد الأهلي والاتحاد ضد الفيصلي، يتواجد نادي الاتحاد في صدارة الدوري حاليًا برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

ترتيب دوري المحترفين

أما النصر فيتواجد ثالثًا في الترتيب برصيد 32 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 30 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 29 نقطة، أبها سادسًا برصيد 25 نقطة، الرائد سابعًا برصيد 24 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 22 نقطة.

الأهلي والاتفاق والطائي في المراكز من التاسع إلى الحادي عشر على الترتيب برصيد 19 نقطة لكل فريق، الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، التعاون في المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، الفيصلي والباطن والحزم في المراكز من 14 إلى 16 على الترتيب برصيد 16 و 15 و 11 نقطة.