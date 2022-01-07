احتوت منطقة “أوايسس”، إحدى وجهات موسم الرياض، ثلاثة مجسمات لخيول أصيلة، صممت بطريقة إبداعية ثلاثية الأبعاد، وهي تحمل أسماء قادة ورموز المملكة العربية السعودية، في مشهد فني يوثق أسماء “عبدالعزيز، سلمان، محمد”، بأشكال هندسية تروي قصة مجد المملكة، وارتباطها بالخيول منذ القِدم.

فعاليات منطقة أوايسس:

وتشكل مجسمات الخيول التي نُصبت وسط الكثبان الرملية لمنطقة أوايسس رمزًا لقيادات المملكة، إذ تحمل أسماء: الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله، الذي يمكن قراءة اسمه من اليمين: محمد سلمان عبدالعزيز.

وأضافت الإضاءات الجمالية الليلية على المجسمات رونقًا بديعًا في الموقع المتصل بمضمار مخصص للخيول الأصيلة، بهدف ترفيه الزوار، وإمتاعهم بتجربة استثنائية في ليالي شتاء الرياض.

25 متجرًا عالميًّا:

وتتضمن المنطقة، إضافة إلى ركوب الخيل، رياضات وألعابًا متنوعة، أبرزها: الرمي بالسهام، البولينج والميني غولف، إضافة إلى الأنشطة الصحراوية، وقد صُممت هذه الألعاب وأماكن ممارستها لتتناسب مع البيئة والأجواء العامة لمنطقة “أوايسس”.

وتتميز منطقة “أوايسس” بطابع يستقطب الباحثين عن الهدوء، بعيدًا عن الأجواء الصاخبة للمدن، إذ تتيح لزوارها تجربة الهدوء والفخامة بين الكثبان الرملية في النفود، مع تهيئة أجواء مريحة وفاخرة تمكنهم من الاستمتاع بفعاليات المنطقة والبقاء فيها أطول فترة ممكنة.

وتتوفر في المنطقة فعاليات عدة، وأكثر من 25 متجرًا عالميًّا، لإثراء تجربة التسوق لدى زوار المنطقة، عبر عدد من أشهر العلامات المحلية ودور الأزياء والإكسسوارات والمنتجات المتنوعة.