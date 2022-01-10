حصد ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان لقب الشخصية العربية الأبرز للعام 2021 وفق استطلاع الرأي الذي أجراه موقع قناة روسيا اليوم.

صدارة محمد بن سلمان

وقد شارك في التصويت الذي بدأ في 16 من ديسمبر 2021 وانتهى عند منتصف ليلة التاسع من يناير 2022 ما مجموعه (5320927) شخصًا، صوّت منهم لصالح الأمير محمد بن سلمان (1947362) بواقع 36.7%، فيما احتل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المركز الثاني بمجموع أصوات (1810194)، ما نسبته 34% من الأصوات.

ترتيب الشخصيات العربية

وقد جاء العاهل الأردني عبدالله الثاني في المرتبة الثالثة بمجموع أصوات (1387643) ما نسبته 26.1% من مجمل الأصوات، وجاء ترتيب باقي المشاركين في التصويت على النحو التالي: