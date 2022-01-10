أكد نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، أن مدافع فريق الشباب، أحمد شراحيلي سينضم إلى صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

أحمد شراحيلي في الاتحاد:

وتحدث محمد نور قائلًا: “على حسب المعلومات لديّ أنه بنسبة 99.5% أحمد شراحيلي خلص مع نادي الاتحاد.. وأتوقع وفقًا لمعلوماتي أنه اتحادي”.

وأصدر نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بيانًا رسميًّا، اليوم الاثنين، كشف من خلاله تفاصيل المفاوضات مع أحمد شراحيلي، مؤكدًا على توقيعه لناد آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نور يؤكد قدرة الاتحاد الحفاظ على الصدارة:

وعلق محمد نور على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، قائلًا: “سهل الوصول إلى صدارة ولكن المحافظة عليها صعب، ولكن في ظل مستوى الاتحاد مؤخرًا سهل يحافظ عليها”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC، قائلًا: “بناء على مستويات الفرق في الفترة الأخيرة خاصة أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس.. أتوقع أن يستمر هذا الترتيب خلال الجولات المقبلة”.