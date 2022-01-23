أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع النجم مصطفى فتحي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري.

التعاون يضم مصطفى فتحي:

ونشر نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم مصطفى فتحي، وعلق قائلًا: “دامك تبيني فأنت يا مصطفى شوقي.. حبة الكرز تعاوني”.

وينتهي عقد مصطفى فتحي مع نادي الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ورفض محاولات القلعة البيضاء لتجديده، مبديًا رغبته في الانتقال إلى صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكادت صفقة انتقال مصطفى فتحي إلى التعاون أن تفشل، حيث تراجع المسؤولين عن التعاقد معه بعد كشف نادي الزمالك عن التفاصيل المالية للصفقة، بالإضافة إلى رغبة الإدارة في الحصول على مليون دولار دفعة واحدة.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بصعوبة ضد نظيره النصر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وذلك قبل مباراته ضد الأهلي بعد فترة التوقف الدولي.