يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أقوى الفرق هجوميًا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

معدل السجل التهديفي لنادي الهلال

ويُعتبر الهلال الأعلى في معدل التسجيل طوال تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ويبلغ معدله التهديفي قبل بداية الموسم 2.15 هدف، و2.13 هدف بعد مرور 8 جولة، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على “تويتر”.

وبلغ معدل تسجيل الزعيم في 2009، 1.86 هدف، وارتفعت بشكل كبير في الموسم التالي لتصل إلى 2.54 هدف، ثم هدفين في 2011، ثم 2.23 هدف، وزادت أهدافه في 2013 ليكون معدله 2.38 هدف، قبل أن تنخفض لـ2.30 في 2014.

ووصل معدل أهداف الهلال إلى 1.76 في 2015، ثم هدفين في العام التالي، و2.42 هدف في 2017، قبل أن تنخفض لـ1.80 في 2018، و2.20 هدف عام 2019، وارتفعت لـ2.46 في 2020، ثم هدفين في 2021، و1.70 في 2021.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد متصدر الترتيب بـ41 نقطة.