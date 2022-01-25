أكد ملك البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقوف بلاده إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

ملك البحرين في الإمارات

وكان ملك البحرين وصل إلى الإمارات اليوم حيث كان في استقباله في مطار الرئاسة أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد جلالة الملك والشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتماعًا بحضور كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين، بحثا خلاله الهجمات الآثمة التي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية واستهدفت أرواح الأبرياء الآمنين.

تفاصيل الهجوم الإرهابي الجبان

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك على تفاصيل هذا الهجوم الإرهابي الجبان، والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في إطار حقها للرد على هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وقد عبر العاهل البحريني عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها، تأكيدًا لأواصر الأخوة الراسخة والمصير الواحد والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجدد جلالة عاهل البحرين تأييد المملكة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشددًا على ترابط الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.