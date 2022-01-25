نفذت أمانة محافظة جدة بالشراكة مع برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية مبادرة ‫”#سعادة_أهالينا” في حديقة الروضة والتي جرى من خلالها رسم وتخطيط أرضيات الممشى من قبل منسوبي البنك بمشاركة أسرهم وتحويله إلى ممشى السعادة ليكون جاذباً لرواد الحديقة.

مبادرات تطوعية

يأتي ذلك ضمن سلسلة مبادرات نفذتها الأمانة عبر رسم الجداريات الجمالية لمعالم جدة بمشاركة فريق #أصدقاء_أمانة جدة التطوعي .



وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس / هتان بن هاشم حمودة أن أمانة جدة فعلت الشراكة المجتمعية والتطوعية مع كثير من القطاعات الأهلية بهدف تعزيز الشراكة والاستفادة منها في تحويل الساحات والمماشي بجدة إلى أرضيات برسومات وألوان جاذبة لتحفيز المجتمع لممارسة رياضة المشي، وتدعو الأمانة الجهات والفرق التطوعية للانضمام للمنصة التفاعلية “أصدقاء أمانة جدة” لوضع مبادراتهم وأفكارهم الإبداعية في الفن والرسم وغيرها من خلال الرابط (اضغط هنا) وذلك للعمل على تفعيلها كمبادرات مشتركة.