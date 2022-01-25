يطمح منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة التألق ضد عمان، وتحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.

عمان ضيفًا على الأخضر

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد عمان على ملعب الجوهرة المشعة، مساء يوم الخميس المقبل، في إطار مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع بـ7 نقاط.

منتخب السعودية يتفوق

ويملك منتخب السعودية الأول لكرة القدم سجلًا مميزًا ضد نظيره العماني، حيث تواجها 22 مرة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، بعدما نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وخسر 4 مرات، وتعادلا في مواجهتين.

وجاء تعادل السعودية ضد عمان ضمن التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل عام 2014، حيث انتهت المواجهتين بالتعادل السلبي، ما يحفز لاعبي الأخضر على مواصلة التألق.

ويأمل منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تكرار فوزه في مباراتهما الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط، عندما نجح الأخضر في الفوز بهدف دون رد سجله صالح الشهري، خاصة أن الفوز في جدة يُقرب من التأهل للمونديال.