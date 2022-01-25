أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد صلاح اليحيائي من قائمة المنتخب لمواجهة السعودية المقبلة بسبب الإصابة.

الإصابة تبعد صلاح اليحيائي

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها صلاح اليحيائي مع ناديه قطر القطري، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة لا تقل عن 3 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ولفت الاتحاد العماني في بيانه إلى أن صلاح اليحيائي لن يتمكن من اللحاق ببعثة المنتخب في السعودية، حيث تم الاتفاق على أن يُكمل مرحلة علاجه برفقة ناديه، وتمنى للاعب التوفيق والعودة إلى الملاعب سريعًا.

ويُعد صلاح اليحيائي هو ثالث اللاعبين الغائبين عن منتخب عمان الأول لكرة القدم في مباراة السعودية المقبلة، حيث تم الإعلان بالأمس عن إصابة المهاجم عصام الصبحي والمدافع عبدالعزيز الغيلاني بالمتحور أوميكرون.

السعودية ضد عمان

وتلعب السعودية ضد عمان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، تحتل السعودية صدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.