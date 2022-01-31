نجح منتخب السنغال الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

السنغال ضد غينيا الاستوائية:

وبدأت مباراة السنغال ضد غينيا الاستوائية بشكل سريع، وأطلق أيدو تسديدة قوية عند الدقيقة الثالثة، ولكنها خرجت بعيدًا عن مرمى أسود التيرانجا، ونفذ إدريسا ركلة حرة، إلا أنها ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 13.

ونجح فامارا دييدهيو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28، بعد تلقيه تمريرة مميزة من ساديو ماني، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب السنغال الأول لكرة القدم بهدف دون رد.

منتخب السنغال يواصل تألقه:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح غينيا الاستوائية عند الدقيقة 50، إلا أنه عاد وألغاها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن تتمكن من هز شباك السنغال عند الدقيقة 56 عن طريق بويلا.

وكاد المنتخب الغيني أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 60، إلا أن قائد الفريق لم يصل إلى العرضية، ونجح شيخو كوياتي في استغلال خطأ دفاعي، وسجل هدف منتخب السنغال الثاني عند الدقيقة 69.

وأحرز إسماعيلا سار الهدف الثالث عند الدقيقة 79، واستمرت محاولا الأفيال الوطنية لتقليص الفارق ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السنغال الأول لكرة القدم ليواجه بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.