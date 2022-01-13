قررت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 عدم إعادة مباراة تونس ضد مالي التي أُقيمت أمس الأربعاء بالجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة.

كواليس أزمة مباراة تونس ضد مالي

وكان الحكم الزامبي سيكازوي ارتكب خطأ قانونيًّا قاتلًا بإنهاء المباراة في الدقيقة الـ89 والنتيجة تُشير إلى تقدم منتخب مالي بهدف دون رد، مما أدى إلى اعتراض لاعبي نسور قرطاج والجهاز الفني بقيادة المنذر الكبير بسبب خطأ سيكازوي.

وجاء طلب منتخب نسور قرطاج بإعادة المباراة، وفقًا لثغرة في قرار مندوبي الكاف بعودة لاعبي نسور قرطاج لخوض المباراة، حيث ينص القانون على أنه إذا تم إنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي قانونيًّا، تُعاد من جديد.

يذكر أن سيكازوي كان أنهى مباراة تونس ضد مالي في الدقيقة الـ85 بسبب خطأ تقني في الساعة التي كان يرتديها، ثم عاد وأنهى المباراة مرة أخرى، بشكل مفاجئ في الدقيقة الـ89، رغم وجود 7 دقائق على الأقل كوقت إضافي بسبب كثرة التوقفات في الشوط الثاني.

وعكة صحية تُصيب الحكم سيكازوي

وكانت اللجنة المنظمة أقرت بأن الحكم سيكازوي تعرض لوعكة صحية بسبب درجة الحرارة المرتفعة.