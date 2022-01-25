انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب الكاميرون ضد جزر القمر التي أُقيمت على ملعب أوليمبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف.

منتخب الكاميرون يتقدم:

وبدأ منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم مباراة الكاميرون بدون حارس مرمى، رغم تعافيه حارسه علي أحمادة من فيروس كورونا، ولكن لم يسمح بمشاركته، ليشارك الظهير شاكر الهدهور في مركز حراسة المرمى.

وازدادت معاناة جزر القمر بعدما منح الحكم البطاقة الحمراء لقائده نجيم عبدو بعد مرور 7 دقائق فقط بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليكمل المباراة أمام منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم بعشرة لاعبين.

ونجح توكو إيكامبي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة عند الدقيقة 29، قبل أن يرد جزر القمر بتسديدتين، إلا أن حارس المرمى أونانا عند الدقيقة 32، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوي لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الكاميرون.

الكاميرون تسجل مجددًا وجزر القمر تقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فينسنت أبو بكر في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 70، وتألق الحارس أونانا وحرم منتخب جزر القمر من هز الشباك عند الدقيقتين 73 و78، قبل أن يُقلص يوسف مشينغاما الفارق عند الدقيقة 81.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم نظيره الجامبي ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على غينيا بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).