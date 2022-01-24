استعاد منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم حارس مرماه علي أحمادة، قبل ساعات من مباراته ضد الكاميرون، مساء اليوم الاثنين.

منتخب جزر القمر يستعيد أحمادة

وضرب فيروس كورونا صفوف منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة الماضية، ليخسر حراس مرماه الثلاث قبل مباراته ضد الكاميرون اليوم.

وكشف اتحاد جزر القمر لكرة القدم عن تحول نتيجة فحص فيروس كورونا لحارسه أحمادة إلى سلبية، ليكون ضمن قائمة مباراة الكاميرون، لينقذ منتخب بلاده الذي كان سيضطر للاستعانة بأحد لاعبيه في مركز حراسة المرمى.

وأعلن اتحاد جزر القمر عن إصابة علي أحمادة ومؤيد أوسيني بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، فيما تعرض سالم بن بوانا لإصابة عضلية، ليصبح المنتخب في ورطة كبيرة، قبل أن يتم الإعلان عن شفاء حارس مرمى اليوم.

وفي السياق ذاته، سيغيب مدرب منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم، أمير عبده عن مباراة اليوم، بعدما استمرت إيجابية عينته حتى الآن، وسيتولى قيادة المنتخب مساعده يونس زردوق.

جزر القمر ضد الكاميرون:

ومن المقرر أن تلعب جزر القمر ضد الكاميرون اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، على أن يُلاقي الفائز من هذه المواجهة، الفائز من لقاء غينيا وجامبيا في الدور ربع النهائي.

وكان منتخب جزر القمر قد صعد كواحد ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، محققًا إنجازًا تاريخيًّا بالصعود للأدوار الإقصائية خلال مشاركته الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما تأهلت الكاميرون كمتصدر مجموعتها.