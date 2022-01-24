انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، ليتأهل إلى ربع النهائي.

تونس ضد نيجيريا:

وبدأت مباراة تونس ضد نيجيريا بشكل سريع، وأطلق منتصر طالبي تسديدة قوية عند الدقيقة العاشرة، إلا أن دفاع النسور أبعدها، وتألق حارس نسور قرطاج بشير بن سعيد وتصدى لرأسية خطيرة عند الدقيقة 16.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف، وسط أفضلية نسبية للاعبي النسور، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا بالتعادل السلبي.

المساكني يمنح منتخب تونس التأهل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق يوسف المساكني تسديدة صاروخية عند الدقيقة 48، ليهز شباك نيجيريا مبكرًا، قبل أن يمنح الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر للاعب النسور البديل أليكس أيوبي عند الدقيقة 66.

وحاول النسور الضغط وتسجيل التعادل، وسط دفاع قوي من لاعبي نسور قرطاج، لتنتهي المباراة بفوز منتخب تونس الأول لكرة القدم بهدف دون رد، ليواجه بوركينا فاسو التي تأهلت إلى دور الـ8.