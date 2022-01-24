انتهت مباراة منتخب جامبيا ضد غينيا، التي أُقيمت على ملعب “كويكونج”، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوز العقارب بهدف دون رد.

منتخب جامبيا إلى الدور ربع النهائي:

وظهر منتخب جامبيا الأول لكرة القدم بمستوى مميزًا طوال أحداث المباراة؛ رغم معاناته من غياباته عديدة، فيما بدا المنتخب الغيني متأثرًا بغياب نجمه نابي كيتا.

ونجح موسى بارو في فض اشتباك التعادل السلبي بطريقة مميزة عند الدقيقة 71، بعد تلقيه تمريرة رائعة من سليمان ماري، وحرم الحظ المنتخب الغيني من هز الشباك أكثر من مرة، حيث تصدى القائم لفرصة والعارضة لكرتين.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب منتخب جامبيا الأول لكرة القدم، يوسف أنجي عند الدقيقة 87، قبل أن يطرد الغيني إبراهيما كانتي عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز العقارب بهدف نظيف، والتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية:

وينتظر جامبيا الأول لكرة القدم الفائز من مباراة الكاميرون ضد جزر القمر التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، من أجل مواجهته في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).