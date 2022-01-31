انتهت مباراة منتخب قطر الأول ضد نظيره البحريني في نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد الـ20 في السعودية، بفوز العنابي وتتويجه باللقب.

منتخب قطر يفوز على البحرين:

وبدأت مباراة منتخب قطر ضد البحرين التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في الدمام بشكل سريع، حيث ظهر العنابي بشكل مميز وسيطر على معظم فترات اللعب، لينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 14/ 11.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل العنابي السيطرة على اللعب، وبدا بشكل أفضل طوال اللقاء، ليحسم مباراة قطر ضد البحرين لصالحه بنتيجة 229/ 27 في آخر مبارياته بآسيوية اليد الـ20.

واحتفظ منتخب قطر الأول بلقب البطولة الآسيوية لكرة اليد للمرة الخامسة على التوالي، بعد تتويجه باللقب في أعوام 2014، 2016، 2018 و2020.

المنتخب السعودي يحصد الميدالية البرونزية:

ولعب مباراة المنتخب السعودي الأول ضد نظيره الإيراني اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الآسيوية لكرة اليد، ونجح الأخضر في الفوز بنتيجة 26/ 23، ليحقق الميدالية البرونزية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).