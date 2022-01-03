أعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الاثنين أنه ينتظر وصول كل من المدافع أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد ومواطنه المهاجم مصطفى محمد لاعب نادي غلطة سراي التركي للانضمام إلى تدريبات الفراعنة استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2021 التي تنطلق الأسبوع المقبل في الكاميرون.

أحمد حجازي خاض آخر مباراة مع الاتحاد الجمعة الماضية

وكان حجازي خاض آخر مباراة له مع نادي الاتحاد الجمعة الماضية ضد نادي الباطن في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية لهدفين.

المباريات التي يغيب عنها حجازي مع الاتحاد

ولن يشارك حجازي في مباريات “الفيحاء والرائد والفيصلي” في الجولات الـ16 والـ17 والـ18 على الترتيب في دوري المحترفين.

وكان حجازي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب التي أُقيمت مؤخرًا في قطر.

ويُعد أحمد حجازي من الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويُعتبر واحدًا من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.