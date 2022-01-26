تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك بعد الفوز على منتخب ساحل العاج بنتيجة 5/ 4 في ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ملخص مباراة منتخب مصر ضد ساحل العاج:

وبدأ الشوط الأول بأداء هجومي أفضل لمصلحة الفريق المصري، الذي ضغط هجوميًا عبر اللاعب عمر مرموش الذي سدد كرة في العارضة.

وحاول منتخب ساحل العاج على فترات تهديد مرمى الحارس محمد الشناوي ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أهدر كل من المصري عمرو السولية ومحمود تريزيجيه فرصة إضافة الهدف الأول، كما شهد الشوط الثاني خروج كل من الحارس محمد الشناوي وحمدي فتحي اضطراريًّا من تشكيلة الفريق المصري بسبب الإصابة.

وذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث لم تتغير نتيجة المباراة، رغم إهدار أحمد سيد زيزو وتريزيجيه فرصًا تهديفية محققة.

الفريق المصري يُبدع في ركلات الترجيح:

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نجح منتخب مصر بفضل حارسه محمد أبو جبل في التأهل لدور الثمانية بعدما سجل للفريق المصري في ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبدالواحد وعمر السولية ومحمد صلاح ومحمد عبدالمنعم، بينما سجل لمنتخب ساحل العاج كل من نيكولاس بيبي وإبراهيم سنغاري وكورنيه وويلفرد زاها.