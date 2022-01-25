أعلن الأمن العام القبض على العديد من المخالفين، بينهم مواطنون ومقيمون؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم مختلفة.

سرقة وسلب:

وأكد الأمن العام أنه تم القبض على مواطنين اثنين ظهرا في مقطع فيديو وهما يعتديان على أحد المارة وسلبا ما بحوزته ودهساه بمركبة مسروقة، وكذلك تم القبض على 5 مواطنين سطوا على منازل وسرقوا ما بها من أموال، إضافة إلى 5 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بها من مقتنيات والمتاجرة بها في سوق المستعمل.

انتحال صفة أمن ونقل مخالفين:

وقبضت الشرطة كذلك على مقيم سوري انتحل صفة رجل أمن وسلب أموالًا تحت تهديد السلاح، فضلًا عن مواطنين اثنين ومقيم سوداني أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك بهدف سرقته، ومواطن نقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود.