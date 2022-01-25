أبدى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، باتريس موتسيبي حزنه بسبب الحادث التي وقع قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر بالأمس.

موتسيبي يعلق على حادث الكاميرون

وتسبب تدافع الجماهير قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر على ملعب أولمبي ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، في وفاة 8 أشخاص وإصابة العشرات.

وبدأ موتسيبي مؤتمره الصحافي اليوم بالوقوف دقيقة حداد على الضحايا، وقال: “كان هناك الآلاف من الجماهير أكثر من العدد الأقصى المسموح له بالحضور، سيكون هناك نقاشات حادة في الغرف المغلقة، ما حدث غير منظم، وما حدث ما كان يجب أن يحدث بعدما فقد البعض حياته”.

وتابع: “كان هناك بوابة يجب أن تكون مفتوحة ولكني فوجئت بأنها مغلقة، ولو كانت مفتوحة كما يجب كان بإمكاننا أن نتفادى هذا الحادث، من أغلق تلك البوابة؟، ومن المسؤول عن فتح وإغلاق تلك البوابة، لا يجب أن أدلي برأيي حاليًا، مازال هناك تحقيق ونقاشات”.

وواصل موتسيبي تصريحاته قائلًا: “لن نسمح بتكرار هذا الحادث، دعوت لاجتماع مع اللجنة المنظمة ونائبي في الكاف لوضع تعليمات للحفاظ على سلامة المشجعين، ونحتاج لتقرير عاجل لشرح ما حدث وما الظروف التي أدت إلى خسارة بعض الجماهير حياتهم”.

الكاميرون المسؤولة عن حياة الجماهير

وأضاف: “كنت سعيدًا بكل الإجراءات التي تم تطبيقها في الكاميرون، ولكن أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد وقوع ذلك الحادث، أقدم تعازينا الحارة لأسر المشاهدين الذين لقوا حتفهم في ملعب أولمبي قبيل مباراة الكاميرون وجزر القمر”.

ولفت موتسيبي إلى أنه قام بزيارة الجرحى وأسرهم، رغم تلقيه نصائح بعدم الذهاب للمستشفى في ظل الزحام الكبير، مضيفًا: “لن نسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي ظروف أن ينتج عن أي مباراة جرحى أو موتى، وعليه سنتخذ إجراءات عاجلة”.

واستكمل: “الكاميرون هي المسؤولة عن حياة كل المشاهدين، ويجب أن نتأكد من سلامة الجماهير، ولكننا في نهاية الأمر نحن شركاء وهذه مسؤوليتنا، هناك اتفاق قانوني بين كاف واللجنة المنظمة والحكومة الكاميرونية”.

الحفاظ على الجماهير

وأردف موتسيبي: “كان بإمكاننا أن يكون حضور الجماهير للملاعب بسعة 100%، ولكننا حفاظًا على الجماهير لم نقم بذلك، وكان يجب على الجماهير الحاضرة أن يقدموا بطاقة حضور المباراة، وبطاقة حصولهم على لقاح كورونا، هذه الإجراءات التي طلبناها”.

وتابع: “البوابة التي تم إغلاقها كانت السبب في ذلك، من أعطى التعليمات لإغلاق تلك البوابة، يجب وضع إجراءات للسيطرة على الكميات الكبيرة من الجماهير، في حالة عدم حصول المشجع على البطاقة وإثبات حصوله على التطعيم عليه ألا يذهب للمباراة”.

واختتم: “أشعر بالحزن العميق والألم بعد هذا الحادث المؤسف، ويجب علينا التشديد لوضع كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجماهير، حين تفقد حياة أي مشجع يجب أن تكون غاضبا وتبحث عن الضمانات لعدم تكرار ذلك الحادث في المستقبل، نريد أن نرى التزامًا من الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة، وألا نسمح بتكرار ذلك”.