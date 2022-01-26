تنطلق غدًا مباراة السعودية وعمان، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وسوف تُقام المباراة على ملعب ” الجوهرة المشعة في جدة، غدًا في الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

القناة الناقلة للمباراة

وستكون قناة SSC7 HD هي الناقلة للمباراة بين المنتخبين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان، في المركز الرابع بـ7 نقاط.

سجل مميز للأخضر قبل مباراة السعودية وعمان

ويملك منتخب السعودية الأول لكرة القدم سجلًا مميزًا ضد نظيره العماني، حيث تواجها 22 مرة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، بعدما نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وخسر 4 مرات، وتعادلا في مواجهتين.

وجاء تعادل السعودية ضد عمان ضمن التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل عام 2014، حيث انتهت المواجهتين بالتعادل السلبي، ما يحفز لاعبي الأخضر على مواصلة التألق.

ويأمل منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تكرار فوزه في مباراتهما الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط، عندما نجح الأخضر في الفوز بهدف دون رد سجله صالح الشهري، خاصة أن الفوز في جدة يُقرب من التأهل للمونديال.