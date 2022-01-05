يُخيم الغموض موقف النجم محمد كنو من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

كأس السوبر السعودي غدًا

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الخميس، مباراة الهلال ضد الفيصلي نهائي كأس السوبر السعودي، بحضور الجماهير.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف، اليوم الأربعاء، عن معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة النهائية غدًا، وقيمة الجائزة المالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غموض موقف محمد كنو

وعلق المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على موقف محمد كنو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “من المفترض أن يكون اللاعب متواجدًا غدًا، وستتحدد الغيابات في تدريبات اليوم”.

وينتهي عقد محمد كنو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ودخل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد، وأكدت تقارير اتفاقه مع النصر.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نادي الهلال اتخذ قرارًا بإبعاد كنو عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعه لنادي النصر على عقد يمتد لـ3 مواسم بداية من الموسم المقبل.