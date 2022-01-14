يسعى المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لقيادة فريقه الاتفاق لتجاوز عقبة الشباب اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميلويفيتش لا يفوز ضد الشباب

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة التي يخوضها الصربي ميلويفيتش ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح لتحقيق فوزه الأول.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ميلويفيتش 3 مباريات ضد الشباب، ولكنه فشل في تحقيق أي فوز على الشباب، حيث إنه تعادل في مباراتين، وخسر آخر مواجهة، ما يُحفزه على خطف نقاط مباراة اليوم.

الاتفاق ضد الشباب اليوم

ويلعب الاتفاق ضد الشباب، مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.