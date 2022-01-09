توّج نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، فريق المملكة النسائي ببطولة المملكة لكرة القدم “سيّدات” موسم 2021/ 2022.

المملكة بطلًا لكرة القدم للسيدات:

وتوج فريق المملكة باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره التحدّي بسبعة أهداف دون مقابل على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحضر النهائي كل من؛ وكيل الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة أحمد باضريس وعضو اتحاد الكرة، مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان.

وسجلت حصة العيسى خمسة أهداف لفريقها في المباراة النهائية، لتحصد جائزة هداف البطولة، وزميلته سارة الدوسري، نالت جائزة أفضل حارس مرمى بعدما استقبلت هدفين، فيما توّجت البندري هوساوي من التحدي بجائزة أفضل لاعبة.

لمياء بن بهيان تشكر المشاركين في البطولة:

وقدمت لمياء بن بهيّان شكرها لنائب وزير الرياضة على حضوره وتتويجه الفائز، وقالت: “أود أن أهنئ فريق المملكة بمناسبة تتويجه بطلًا، بعد تجاوزه شقيقه فريق التحدّي، والذي أهنئه على روح التحدي التي أظهرها بإصراره على المشاركة في المباراة النهائية، رغم الظروف الصعبة التي مر بها يوم المباراة”.

وتابعت: “كما أتقدم بالتهنئة والشكر لجميع الفرق التي شاركت في هذه البطولة، وبطولة دوري المناطق، وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في المنافسات المقبلة”.

وأضافت ابن بهيّان: “عشنا أسبوعًا تاريخيًّا خلال منافسات البطولة، والتي تؤكد على الخطوات المتسارعة التي تشهدها كرة القدم النسائية في المملكة، ولا زال أمامنا عمل كبير لتحقيق الأهداف التي وضعها الاتحاد السعودي في إستراتيجية التحوّل حتى عام 2034”.

اليوم الختامي للبطولة:

وشهد اليوم الختامي لبطولة المملكة حضور رئيس لجنة المرأة في المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخة حياة آل خليفة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمل بوشلّاخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حيات وعضوتا لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سولين الزعبي وايغريم سابرالييفا وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم حسن حسان وسيلين أويري.

كما شهد حضور ومتابعة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول “سيّدات” مونيكا ستاب والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد.

الجدير بالذكر أن فريق اليمامة تمكن من تحقيق المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على نظيره نسور جدّة بثلاثة أهداف دون مقابل، سُجّلت عن طريق موضي عبدالمحسن، والبندري مبارك، وأنيا فورمات.