أصدر نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بيانًا رسميًّا، قبل قليل، أنهى من خلاله الجدل المثار بشأن وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبه السابق فيصل الخراع.

نادي الاتحاد ينفي وجود مستحقات لفيصل الخراع:

وجاء بيان نادي الاتحاد كالتالي: “إشارة إلى ما تم نشره بشأن عدم استلام أحد اللاعبين السابقين لمستحقاته وما تم تداوله بشأن نظامية حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب ذلك”.

وتابع: “حرصًا على إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور الاتحادي العظيم بشكل خاص والجمهور الرياضي بشكل عام؛ نؤكد على عدم صحة الخبر المنشور في الحساب الرسمي لأحد الصحف المحلية وأنه لا يوجد أي مستحقات للاعب لدى نادي الاتحاد”.

ولفت الاتحاد في بيانه إلى أنه قام بتنفيذ كامل منطوق الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأنه؛ واسمه ليس مدرجًا في البيان المالي الخاص بلجنة الكفاءة المالية ونستغرب إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدًا والدوافع نحو ذلك.

وأضاف: “وفيما يتعلق بتأليب الرأي العام علي نادي الاتحاد وتضمين الخطابات بعبارات غير لائقة ولا تمس الموضوع بصلة ونشرها إعلاميًّا فإننا في دولة تحترم القانون ولدينا قضاء عادل ومرجعية واضحة ولن نترك كائنًا من كان أن يتهم النادي باتهامات غير صحيحة، وسنتوجه للجهات الرسمية حفاظًا على حقوق النادي”.

اتحاد الكرة ينفي وجود قضية من فيصل الخراع:

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن وجود قضية للاعب فيصل الخراع ضد الاتحاد، قبل أن يحسم الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الأمر، ويؤكد عدم وجود قضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).