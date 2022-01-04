تواصلت اليوم منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022، الذي يقامُ في المملكة للمرة الثالثة على التوالي، ويمتد حتى 14 يناير الجاري، حيثُ كانت مرحلة اليوم دائرية في القيصومة، وبمسافةِ 663 كم، منها 255 كم تمثلت بالمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

أبرز نتائج اليوم:

وتمكّن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” من خطف صدارة المرحلة الثالثة لفئة السيارات تي3، كما حصل هينك ليتيجان على المركز الثاني، وجاء الفرنسي بيتر هانسيل بطلُ النسخة الماضية ثالثاً في الترتيب، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” فقد تمكن من إنهاء هذه المرحلة في المرتبة السادسة.

المرحلة الثالثة في رالي داكار 2022:

وبنهاية مرحلة اليوم في رالي داكار 2022، حافظ القطري ناصر العطية على صدارة الترتيب العام للسباق، بالرغم من مجيئه ثامناً في المرحلة الثالثة، فيما حلّ سباستيان لويب سائق فريق “بي آر إكس” ثانياً، فيما حصل لوشيو ألفاريس سائق فريق “أوفر درايف” على المركز الثالث، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” فقد احتل المركز الخامس في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات النارية في رالي داكار 2022، تمكّن البرتغالي خواكيم رودريغز سائق فريق “هيرو” من تصدر ترتيب المرحلة الثالثة، متقدماً على الأسترالي توبي برايس صاحب المركز الثاني، فيما حجز الأمريكي ماسون كلاين المركز الثالث بفارق دقيقة و14 ثانية.

وفي فئة الشاحنات، فقد استطاع الروسي دميتري ستونيكوف سائق فريق “كاماز” الحصول على المركز الأول، فيما جاء مُواطنه أندري كارجينوف في المرتبة الثانية، كما احتل الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق “إيفيكو” المركز الثالث.

وفي فئة الدرّاجات رُباعية العجلات “الكوادز”، تصدر الدراج الأمريكي بابلو كوبيتِّي سائق “ديل أمو ياماها”، متقدّماً عن سائق ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود الذي حقق المركز الثاني، أما الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق “7240” فقد حصل على المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، سجَّل السائق الأمريكي سيث كونتيرو أسرع توقيت في المرحلة الثالثة، بزمن قدره ساعتان و52 دقيقة و23 ثانية، متقدماً بفارق 5 دقائق و16 ثانية على التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو الذي حلّ في المركز الثاني، فيما جاء السويدي سيباستيان إريكسون في المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، تمكّن البولندي ماريك غوسال من الحصول على المركز الأول، وحلّ ثانياً ميشال غوسال، وجاء آرون دومزالا في المركز الثالث.

وتستمر المنافسات في رالي داكار 2022 غداً ضمن المرحلة الرابعة، حيث سينطلق المتسابقون من معسكر التجمع المؤقت “البيفواك” في مدينة القيصومة بالاتجاه إلى الرياض، في رحلة بطول 707 كم، منها 465 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.