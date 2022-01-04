يواصل رالي داكار 2022 منافساته، اليوم الثلاثاء، حيث تُقام المرحلة الثالثة من السباق في القيصومة.

المرحلة الثالثة في القيصومة

وأعلن منظمو الرالي عن تعديل المسار خلال المرحلتين الثانية والثالثة، بسبب الظروف الجوية الصعبة في منطقة الأرطاوية، وانطلقت ثاني مراحل السباق من حائل إلى القيصومة مباشرة.

وأوضح منظمو رالي داكار 2022 أن ثالث مراحل السباق ستكون مرحلة دائرة في القيصومة، بسبب ظروف الأحوال الجوية.

نتائج رالي داكار 2022

وأقيمت أمس منافسات المرحلة الثانية من الرالي (حائل – القيصومة)، حيث بلغ مسار هذه المرحلة 792كم، منها 238كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).