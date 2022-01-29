تأهل السائق الهولندي نك دي فريز لـ المرحلة النهائية من سباقات فورمولا الدرعية في يومها الأخير، ليضرب موعدًا مع السائق إدواردو مورتارا.

نتائج الدورين ربع النهائي ونصف النهائي:

وجاءت نتائج الدور ربع النهائي كالتالي: “نك دي فريز تفوق على جان فيرجين، لوكاس دي جراسي تفوق على دي كوستا، روبن فريجنز تفوق على أوليفر رولاند، إدواردو مورتارا تفوق على أندري لوتيرير”.

وتقابل في نك دي فريز مع لوكاس دي جراسي وكان التفوق للسائق الأول في دور نصف النهائي، بينما تأهل إدواردو مورتارا للنهائي، بعد تفوقه على السائق روبن فريجنز.

نتائج سباقات أمس في فورمولا الدرعية:

وانتهت سباقات الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية المقام للمرة الرابعة في منطقة الدرعية التاريخية، أمس الجمعة.

وحل الهولندي نك دي فريز في المركز الأول، سائق فريق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثاني البلجيكي ستوفيل فاندرون سائق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثالث، السائق البريطاني جاك دينيس سائق فريق أفالانش أندريتي.

في المركز الرابع البريطاني سام بيرد.

في المركز الخامس البرازيلي لوكاس دي جراسي.

بالمركز السادس السويسري إدواردو مورتارا.

بالمركز السابع الأسترالي نك كاسيدي.

بالمركز الثامن الفرنسي جان فيرن.

في المركز التاسع الأمريكي أوليفر إسكيو.

في المركز العاشر ميتش إيفانز.

وكان السائق ستوفيل فاندرون فاز بقطب الانطلاق الأول في التصفيات التأهيلية من سباقات فورمولا الدرعية، قبل انطلاق الجولة الأولى مساء أمس الجمعة.