كشفت قرعة دوري أبطال آسيا 2022 التي أُجريت صباح اليوم الاثنين في ماليزيا عن مجموعات جاءت متوازنة في شرق وغرب القارة.

قرعة دوري أبطال آسيا 2022 لأندية الغرب

ويتواجد الهلال حامل اللقب في المجموعة الأولى مع أندية الريان القطري واستقلال طاجيكستان والفائز من الدور التمهيدي الثالث.

أما المجموعة الثانية، فضمت أندية الجزيرة الإماراتي والشباب ومومباي الهندي والقوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة جاءت مكونة من فولاد الإيراني وشباب أهلي دبي الإماراتي وآهال من تركمنستان والغرافة القطري.

المجموعة الرابعة جاءت مكونة من الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من الدور التمهيدي الأول.

المجموعة الخامسة فجاءت مكونة من الفيصلي والسد القطري والوحدات الأردني والفائز من الدور التمهيدي الثاني.

وسيلعب كل من الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي في الملحق الثالث ليتأهل منهما فريق للمجموعة الأولى.

ويلعب بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي في الملحق الثاني ويتأهل فريقٌ منهما للمجموعة الخامسة.

ويواجه نادي التعاون، فريق الجيش السوري في ملحق دوري أبطال آسيا والمتأهل منهما ينضم إلى المجموعة الرابعة مع الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2022 لأندية شرق القارة

أما مجموعات أندية شرق قارة آسيا فجاءت مكونة من

المجموعة السادسة : شاندونج تايشان الصيني، أوراوا ريد دايمونز الياباني، ليون سيتي من سنغافورة، الفائز من الدور التمهيدي الرابع.

المجموعة السابعة: باثوم يونايتد التايلاندي، جيونام دراجونز من كوريا الجنوبية، يونايتد سيتي من الفلبين، ملبورن سيتي الأسترالي.

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، يوكوهاما مارينوس الياباني، هوانج إنه جيا من فيتنام، الفائز من ملحق رقم 1.

المجموعة التاسعة: جوانجزو إيفرجراند الصيني، كاوازاكي فرونتال الياباني، جوهور دار الماليزي، الفائز من الملحق الثاني.

المجموعة العاشرة: شنغهاي بورت الصيني، تشانجراي يونايتد التايلاندي، كيتشي من هونج كونج، الفائز من الدور التمهيدي الثاني.