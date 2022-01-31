تترقب الجماهير مباراة السعودية واليابان ضمن التصفيات المونديالية، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر وخطفه لبطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022.

مواجهات السعودية واليابان في التصفيات

ولعبت السعودية واليابان 4 مباريات من قبل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، ونجح الأخضر في تحقيق الفوز مرتين، مقابل مرة للساموراي، وتعادلا مرة واحدة عام 1993 في الدوحة.

وبشكل عام، لعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم 15 مباراة سواء رسمية أو ودية ضد نظيره الياباني، وشهدت تفوقًا للساموراي الذي حقق الفوز 9 مرات، ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر ضيفًا على اليابان غدًا

ويحتضن ملعب سايتاما 2002 مباراة السعودية واليابان، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

وقبل مباراة الغد، يملك منتخب السعودية الأول لكرة القدم 19 نقطة في رصيده، لينفرد بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، وبفارق 4 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني.