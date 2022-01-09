أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد أن مدافعه الإسباني إيريك جارسيا لن يسافر مع الفريق إلى السعودية للمشاركة في مباريات كأس السوبر الإسباني بسبب الإصابة.

برشلونة يفقد مدافعه لمدة 5 أسابيع

وذكر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر “تويتر” أن المدافع الإسباني جارسيا صاحب الـ21 عامًا يعاني من إصابة في أوتار الركبة، سوف يغيب بسببها عن مباريات البارشا لمدة 5 أسابيع.

وكان إيريك جارسيا انضم إلى صفوف البارشا في عام 2021 قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد مباريات كأس السوبر الإسباني

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد يوم 12 يناير في المباراة الأولى على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، أما المباراة الثانية بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو يوم 13 يناير على ملعب الملك فهد الدولي.

وستقام المباراة النهاية يوم 16 يناير.

ويشارك برشلونة في البطولة بوصفه بطل كأس الملك الإسباني، وأتلتيك بيلباو كونه وصيفًا وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي وريال مدريد وصيفه.

وكان ريال مدريد سبق له وأن حقق لقب كأس السوبر الإسباني في يناير 2020 بالسعودية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية.