علق اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط Barcelona الإسباني على الفيديو الساخر الذي نُشر عبر حساب برشلونة في “تويتر” بعد الخسارة من ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 12 يناير الجاري.

كيف بدأت السخرية من Barcelona ؟

وكانت القصة بدأت عندما نشر حساب برشلونة عبر “تويتر” فيديو للاعبي البارشا وهم راضون عن الخسارة أمام ريال مدريد حتى أطلق جمهور الريال لقب الفيديو الساخر على فيديو برشلونة مما تسبب في إحراج وألم للاعبي برشلونة بعد ذلك.

وقال دي يونج بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني أمس الأحد: “لسنا فخورين بالهزيمة من ريال مدريد كما فُهم، و “لم نلعب بشكل سيئ ضد مدريد، لكن يؤلمني أيضًا أننا نقول إننا نشعر بالفخر عندما نخسر أمامه”.

وواصل النجم الهولندي: “لا ينبغي أن نقول هذا.. في برشلونة عندما تخسر فعليك أن تشعر بالإحباط والخزي وليس الفخر”.

برشلونة في المركز الخامس

يذكر أن دي يونج سجل هدف الفوز لـ برشلونة بالدقيقة الـ88 في شباك ديبورتيفو ألافيس حيث يتواجد البارشا في المركز الخامس حاليًا برصيد 35 نقطة.

وكان Barcelona ودع بطولة كأس ملك إسبانيا على يد نادي أتلتيك بيلباو في الموسم الحالي كما أصبحت مهمة الفريق الكتالوني في نيل لقب الدوري الإسباني صعبة بالموسم الحالي، حيث يطمح البارشا للوصول إلى مركز مؤهل لـ بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.