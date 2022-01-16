ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بمستوى مميز في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”.

الريال بطلًا للسوبر في درة الملاعب:

وانتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بفوز المرينغي بهدفين دون رد، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بالرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث نفدت التذاكر بالكامل، وحرص الحضور على رفع أعلام الفريقين وسط تشجيع لافت، ما منح اللاعبين دفعة معنوية؛ ليقدموا لقاء مميزًا.

تألق لافت للاعبي ريال مدريد:

وخطف الكرواتي لوكا مودريتش الأنظار خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان اللاعب الأبرز بعدما شكل خطورة على مرمى أتلتيك بيلباو بتمريراته البينية المميزة، قبل أن يُكلل مجهوده بهدف رائع من تسديدة قوية.

وقدم رودريجو أداء مميزًا، وصنع أكثر من فرصة خطيرة قبل أن يصنع هدف مودريتش، فيما واصل الفرنسي كريم بنزيما تألقه مع ريال مدريد هذا الموسم، ونجح في تسجيل الهدف الثاني مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وخطف حارس المرمى تيبو كورتوا الأنظار في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما تصدى لركلة جزاء راؤول غارسيا عند الدقيقة 88، ليحافظ على نظافة شباكه؛ ويمنح لاعبي ريال مدريد الطمأنينة لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميليتاو.