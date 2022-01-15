صعد منتخب نيجيريا إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب السوداني بثلاثية لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

ملخص مباراة نيجيريا ضد السودان:

وسجل المنتخب النيجيري هدفين بالشوط الأول عبر كل من صامويل شوكويزي وتايوو أونيي في الدقيقتين الـ3 و الـ45.

وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب النيجيري فأضاف الهدف الثالث في الثواني الأولى من الشوط الثاني عبر اللاعب موسيس سيمون.

وحاول منتخب السودان العودة في المباراة فقلص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة السبعين عبر اللاعب والي الدين خضر.

النسور النيجيرية ثالث المتأهلين:

يذكر أن منتخب نيجيريا ثالث المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد منتخبي الكاميرون والمغرب.

ويملك المنتخب النيجيري ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة.