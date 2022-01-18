يبدو أن صفقة انتقال نجم نادي الزمالك المصري، مصطفى فتحي، إلى صفوف التعاون لن تتم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صفقة انتقال مصطفى فتحي قد تفشل:

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي التعاون قررت صرف النظر عن ضم مصطفى فتحي، بسبب الاختلاف مع الإدارة الزمالكاوية على الشروط المالية.

وأثار مدير المركز الإعلامي السابق بنادي التعاون، خلف الخلف حالة من الجدل بشأن فشل الصفقة، حيث نشر صورة مصطفى فتحي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وعلق قائلًا: “درب يصد ما يرد.. اتفركشت”.

وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور قد أعلن عن موافقته على بيع المدة المتبقية في عقد فتحي لنادي التعاون مقابل مليون دولار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن لعب مصطفى فتحي صاحب الـ27 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال موسم 2017/ 2018، وظهر بشكل مميز معه، ما دفع الإدارة للتعاقد معه مجددًا.

التعاون يسعى لضم بديل للاعبه كاكو:

وتسعى إدارة نادي التعاون لضم لاعب أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بديل للاعبه الباراغوياني كاكو الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه مع سكري القصيم.