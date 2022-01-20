ظهر محمد عبد المنعم بشكل مميز مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم؛ ما دفع إدارة النادي الأهلي لمحاولة استعادته من صفوف فريق فيوتشر في الميركاتو الشتوي الحالي.

فيوتشر يتمسك باستمرار محمد عبد المنعم

وانضم محمد عبد المنعم صاحب الـ22 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، إلا أن تألقه اللافت دفع الإدارة لمحاولة عودته حاليًا.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، كواليس طلب النادي الأهلي استعادة لاعبه، وقال: “الأهلي كان يرغب في عودة مدافعه، ولكن فيوتشر يتمسك بعدم بقطع إعارته؛ ويرغب في استمراره حتى نهاية مدة الإعارة”.

وتابع شوبير خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي: “إعارة محمد عبد المنعم لمدة عام غير قابلة للقطع؛ لذلك اللاعب مستمر مع فيوتشر حتى نهاية عقدة”.

عبدالمنعم وحجازي – المصدر @caf_online_AR

شوبير يشيد بالمدافع الدولي

وأضاف: “محمد عبد المنعم عندما كان لاعبًا في الأهلي لم يجد مكانًا في التشكيل الأساسي للأهلي ولم يبكِ على اللبن المسكوب وقتها واجتهد وانضم لسموحة على سبيل الإعارة، وقدم موسمًا رائعًا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “فايلر عندما كان يدرب الأهلي كان يرغب في عودته، ولكنه رحل وجاء موسيماني وكان لديه عدد كبير من المدافعين ففضل اللاعب الاستمرار مع سموحة وبدأ التألق”.

واستكمل: “ومع نهاية الموسم الماضي الأهلي كان يرغب في عودة محمد، ولكنه لم يكن يتواجد في التشكيل الأساسي وقتها، وفيوتشر طلبه والأهلي كان متمسكاً في البداية وتمت بعد ذلك الموافقة على إعارته لمدة عام غير قابلة للقطع”.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته الإذاعية قائلًا: “محمد عبد المنعم أثبت جدارته على المستوى الدولي بعد استغلال الفرصة التي تم منحها للاعب خلال بطولة كأس العرب وأمم إفريقيا“.