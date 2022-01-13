نصائح هند القحطاني ووجهت القحطاني، في مقاطع فيديو، رسالة إلى النساء الثريات العربيات والخليجيات خصوصًا طالبتهن فيها بتقدير أنفسهن وعدم تغيير حالهن أو البحث عن الجمال، حيث إن المال أهم من ذلك بالنسبة للرجال حسب قولها.

وأضافت: “إذا كان عندك فلوس فأنت وقتها مش مضطرة ولست مطالبة بأن تكوني جميلة عشان يتقبلك المجتمع والرجل”.

رسالة للمتنمرين

وفي مقطع فيديو آخر، هاجمت القحطاني المتنمرين عليها بعد استعراض ممتلكاتها قالت خلاله: “اللي بيتنمر ولا اللي بتتنمر على الخاتم.. بتتنمروا على شو! أي واحدة معاها فلوس لازم تشغلكم، أنا بقول للي معاها فلوس مو لام تروحي تسوي أي تجميل هما كدة راح يدوروا عليكي من غير تعب.. أنا معايا فلوس”.

وكانت هند القحطاني استعرضت ممتلكاتها بطريقة لم تعجب كثيرًا من متابعيها، وقالت: “قصر، مرسيدس، ألماس بسعر بيت، ولسه باقي في الطريق روز رايز، إذا شافوا الروز رايز مدري شو بيصير فين، أكثر من مليونين ريال، والقادم أجمل”.

هند القحطاني: يدي سوداء أو بيضاء مايهم أنا عندي فلوس 💸. pic.twitter.com/F2h4ZdPvxE — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 11, 2022

تباين آراء المغردين

وتباينت ردود أفعال المغردين والمتابعين للقحطاني، ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض اعترض على طريقة كلامها وأسلوبها في توجيه الرسائل للسيدات الثريات، والبعض لم يعجبه أسلوب تقديم الممتلكات، في حين اعتبر الآخرون أن ما تفعله حرية شخصية، وليس عيبًا، وهناك من أيّدها بأهمية المال على قيمة الجمال.